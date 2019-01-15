Защитник «Вашингтона» Брукс Орпик сыграл 1000-й матч в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде победил «Вашингтон Кэпиталз» — 4:1. Эта игра стала 1000-й в карьере защитника «столичной» команды Брукса Орпика.

В этом сезоне Орпик сыграл 18 игр и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+2». За карьеру в НХЛ Брукс также также защищал цвета «Питтсбург Пингвинз». В межсезонье защитника обменяли в «Колорадо», но после выкупа контракта он вернулся в «Вашингтон».

Счёт на восьмой минуте открыл капитан хозяев Александр Овечкин, отличившийся в большинстве. На старте второго периода Иван Барбашёв восстановил равновесие. К середине игрового отрезка «блюзмены» провели ещё две результативные атаки. Отличились Брэйден Шенн и Дэвид Перрон. На 51-й минуте 15-ю шайбу в сезоне забросил Владимир Тарасенко.