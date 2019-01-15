Бекстрём: за 82 игры неизбежны взлёты и падения. Надеюсь, сегодня было падение

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал домашнее поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (1:4).

«Мы знаем, что должны играть лучше, особенно при игре в равных составах. Конечно, за 82 игры неизбежны взлёты и падения. Надеюсь, что сегодня было наше падение», — цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ.

Александр Овечкин открыл счёт на восьмой минуте матча. На старте второго периода Иван Барбашёв восстановил равновесие. К середине игрового отрезка «блюзмены» провели ещё две результативные атаки. Отличились Брэйден Шенн и Дэвид Перрон. На 51-й минуте 15-ю шайбу в сезоне забросил Владимир Тарасенко.

На счету Овечкина также показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 21.23 (4.25 – в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1», 3 броска и 2 хита за 19.31. У Дмитрия Орлова результативная передача, «-1» и 3 блок-шота за 20.41.