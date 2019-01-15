Лучший вратарь МЧМ-2019 Кочетков присоединился к «Сочи» в Новосибирске

Как стало известно «Чемпионату», голкипер ХК «Сочи» Пётр Кочетков прилетел в Новосибирск, где присоединился к команде Сергея Зубова.

Лучший вратарь МЧМ-2019 после возвращения с турнира провёл один матч за ХК «Рязань», в котором отразил 31 бросок и ни разу не пропустил. Планируется, что Кочетков попадёт в заявку ХК «Сочи» на игру с «Сибирью», но выйдет ли в основном составе — неизвестно. Игра состоится сегодня, 15 января, начало встречи — в 15:30 мск.

На данный момент на счету Кочеткова один матч в КХЛ. 1 октября бронзовый призёр МЧМ-2019 сыграл сс «Йокеритом», пропустив четыре шайбы после 30 бросков. В этом сезоне ВХЛ Кочетков выиграл шесть матчей из 13, пропуская в среднем за игру 1,91 шайбы и отражая 93,7% бросков.