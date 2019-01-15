Гулявцев: игровой потенциал «Амура» не соответствует месту в таблице

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев рассказал о назначении на должность и поделился первыми впечатлениями от команды.

«Предложение от „Амура“ поступило неожиданно. 10 января находился на рождественских каникулах в Москве — и тут звонок агента. Не раздумывал ни минуты — уже на следующий день был в Хабаровске, сразу же приступил к работе. В Хабаровске хорошая, укомплектованная команда. Есть опытные лидеры, есть среднее звено, есть перспективная молодёжь. Ряд игроков знал раньше, с кем-то только познакомился. В команде очень адекватные хоккеисты, виден потенциал для роста. Срок контракта? На этот сезон и следующий.

На мой взгляд, игровой потенциал команды пока не соответствует её месту в турнирной таблице. Как только прилетел в Хабаровск, мы сразу же встретились с Николаем Борщевским, он предоставил всю детальную информацию об игроках команды, о большинстве, меньшинстве, коллективе в целом. Это совещание у руководства помогло мне быстро войти в курс дела, так что Николаю Константиновичу — только слова благодарности.

Не понравился итоговый результат матча с «Северсталью», надеялся не на одно очко, а на два. Всё остальное нравится — город, переполненные трибуны, отличные условия для работы на «Платинум Арене». В своё время прилетал в Хабаровск ещё с родным «Молотом-Прикамье», с тех пор атмосфера в городе стала ещё более хоккейной. Надеюсь, будем болельщиков радовать", — цитирует Гулявцева Russia-Hockey.