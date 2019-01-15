Документальный фильм-комикс о судьбе героя Суперсерии. Премьера на «Чемпионате»

13 января одному из героев Суперсерии 1972 года Юрию Блинову исполнилось 70 лет. В честь юбилея прославленного хоккеиста «Чемпионат» опубликовал документальный фильм, снятый в жанре комикса.



Это посмертная картина режиссёра Александра Расторгуева, скончавшегося в ЦАР летом 2018 года. Автором сценария и продюсером выступил известный журналист Игорь Порошин.



«Мы думали сделать классическую историю про русский талант, где-то случайно промотанный, а получился рассказ про другое – про историческое призвание человека, про его вклад в нечто грандиозное, что изменило мир и всех нас. А что там было после этого, уже не так важно», — сказал Порошин.

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