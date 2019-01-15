«Анахайм» может обменять Сильверберга в «Питтсбург»

Известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман сообщил, что «Анахайм Дакс», потерпевший 11 поражений подряд, может продолжить обмены. Накануне калифорнийцы обменяли в «Даллас Старз» нападающего Эндрю Кольяно, получив взамен Девина Шора.



«Меня не удивит, если следующим кандидатом на обмен станет Якоб Сильверберг. Слышал, что «Питтсбург» активно им интересовался ещё в начале сезона, поэтому в обмене не будет ничего сенсационного. У «Дакс» непростая ситуация, надолго выбывали Рикард Ракелль и Кэм Фаулер, которые являются очень важными хоккеистами для команды. Очевидно, что генеральный менеджер Боб Мюррей не хотел увольнять тренера Рэнди Карлайла до того, как эти парни вернутся в строй. Но для меня очевидно, что сделки с участием «уток» не закончены», — сказал Фридман в эфире Sportsnet 960 Calgary.



Защитник Кэм Фаулер из-за травмы не играл с 12 ноября по 6 января, а нападающий Рикард Ракелль — с 5 декабря по 9 января.



В активе 28-летнего Сильверберга 12 голов и 7 передач в 41 матче при показателе полезности «-9».

«Анахайм» обменял Кольяно в «Даллас» на Девина Шора