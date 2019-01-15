Сегодня Алексею Черепанову исполнилось бы 30 лет

Сегодня, 15 января, исполнилось бы 30 лет нападающему Алексею Черепанову. 13 октября 2008 года во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Витязем» сердце хоккеиста остановилось. 15 октября состоялись похороны Алексея, на которые пришло больше 60 тыс. человек.

Черепанов — победитель юниорского чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр молодёжных чемпионатов мира. В составе «Авангарда» он стал бронзовым призёром чемпионата России сезона-2006/07. Последнюю шайбу забросил в своей последней игре – 13 октября 2008 года в Чехове «Витязю». Всего в Суперлиге и КХЛ Алексей набрал 80 (46+34) очков в 121 матче.

Черепанов был задрафтован «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде драфта НХЛ под 17-м номером.