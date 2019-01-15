Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Сегодня Алексею Черепанову исполнилось бы 30 лет

Сегодня Алексею Черепанову исполнилось бы 30 лет
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 15 января, исполнилось бы 30 лет нападающему Алексею Черепанову. 13 октября 2008 года во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Витязем» сердце хоккеиста остановилось. 15 октября состоялись похороны Алексея, на которые пришло больше 60 тыс. человек.

Черепанов — победитель юниорского чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр молодёжных чемпионатов мира. В составе «Авангарда» он стал бронзовым призёром чемпионата России сезона-2006/07. Последнюю шайбу забросил в своей последней игре – 13 октября 2008 года в Чехове «Витязю». Всего в Суперлиге и КХЛ Алексей набрал 80 (46+34) очков в 121 матче.

Черепанов был задрафтован «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде драфта НХЛ под 17-м номером.

Навеки 19-летний. 10 лет назад не стало Алексея Черепанова
13 октября 2008 года его сердце перестало биться.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент