«Локомотив» вызвал из «Лады» Александра Калинина

«Локомотив» вызвал из «Лады» защитника Александра Калинина, информирует официальный «твиттер» клуба Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ сезона-2018/19

Всю первую половину нынешнего сезона 20-летний защитник провёл в ВХЛ. В 31 матче ярославский воспитанник набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-2» и 12 минутах штрафа. Среднее игровое время — 12 минут 31 секунда. За карьеру в КХЛ Калинин провёл три матча и не смог набрать очков.

Александр является двукратным обладателем Кубка Харламова (2016, 2018) и участником Кубка вызова МХЛ 2017 года. В минувшем сезоне Калинин привлекался к молодёжной сборной России, проведя за национальную команду семь матчей.