«Амур» — «Локомотив»: Денисенко забил впервые после возвращения с МЧМ

Во втором периоде встречи хабаровского «Амура» и ярославского «Локомотива» заброшенной шайбой отметился нападающий команды гостей Григорий Денисенко, реализовавший большинство «железнодорожников». Это первый гол молодого форварда в КХЛ после возвращения с МЧМ-2019, где он со сборной России завоевал бронзовые медали.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.