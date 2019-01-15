Ярослав Косов покинул «Нефтехимик»

Как стало известно «Чемпионату», нижнекамский «Нефтехимик» расторг соглашение с нападающим Ярославом Косовым. Хоккеист также исчез из состава команды на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Игрок провёл за команду четыре игры, отметившись одной результативной передачей.



В сентябре 25-летний хоккеист подписал контракт со «Спартаком», но уже в декабре расторг соглашение с красно-белыми. В этом сезоне Косов провёл 24 матча в регулярном чемпионате за красно-белых, забросил три шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-4». За матч проводил на льду чуть менее 11 минут.



В прошлом сезоне Косов провёл 19 матчей в регулярном чемпионате в составе «Ак Барса» и набрал 7 (3+4) очков.