Барулин, Гудачек, Коварж и Бобков — капитаны дивизионов на Матче звёзд КХЛ

Капитанами сборных дивизионов на мастер-шоу и Матче звёзд—2019 станут голкиперы – Юлиус Гудачек, Константин Барулин, Якуб Коварж и Игорь Бобков, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Вратари получат капитанские нашивки впервые в истории Матчей звёзд КХЛ.



«Назначение капитаном команды стало для меня очень неожиданным. Никогда не слышал, чтобы вратари выступали в таком качестве – даже на Матчах звёзд. Для меня большая честь руководить игроками вроде Никиты Гусева. Тем более что подобного опыта у меня раньше никогда не было. Образцом капитана для меня являются два игрока, с которыми я вместе выступал в сборной Словакии на чемпионатах мира, — Мирослав Шатан и Здено Хара. Это хоккеисты с большим авторитетом, которые могли повести за собой партнёров как на льду, так и в раздевалке. Всё, что они говорили, имело свою логику. При этом они чётко понимали, когда нужно отругать, а когда – поддержать», — рассказал Гудачек.