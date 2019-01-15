«Сибирь» — «Сочи»: лучший вратарь МЧМ-2019 Кочетков остался в запасе гостей

Голкипер ХК «Сочи» Пётр Кочетков будет вторым вратарём на матче с новосибирской «Сибирью». Игра состоится сегодня, 15 января, начало встречи — в 15:30 мск.



«Сибирь»:



Тэйлор (Красиков);

Логинов — Климонтов, Принс — Брюле — Пельтола;

Игнатович — Морозов, Михайлов — Саюстов — Миловзоров;

Савченко — Лукин, Казаков — Романцев — Шаров;

Наумов, Первушин — Пешехонов — Шашков, Яковлев.



«Сочи»:



Шикин (Кочетков)

Ю. Александров — Йокипакка, О'Делл — Росен — Бочаров ;

Воробьёв — Пайгин, Бакош — Коллинс — Мосалёв;

Хомицкий — Рыков, Архипов — Точицкий — Акмальдинов;

Д.Александров, Рахимуллин — Томиллин — Шмелёв, Жилин.



Бакош-Коллинс-Мосалёв

Архипов-Точицкий-Акмальдинов

Рахимуллин — Томиллин — Шмелёв, Жилин



Лучший вратарь МЧМ-2019 после возвращения с турнира провёл один матч за ХК «Рязань», в котором отразил 31 бросок и ни разу не пропустил.



На данный момент на счету Кочеткова один матч в КХЛ. 1 октября бронзовый призёр МЧМ-2019 сыграл с «Йокеритом», пропустив четыре шайбы после 30 бросков. В этом сезоне ВХЛ Кочетков выиграл шесть матчей из 13, пропуская в среднем за игру 1,91 шайбы и отражая 93,7% бросков.