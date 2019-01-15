«Сибирь» — «Сочи»: лучший вратарь МЧМ-2019 Кочетков остался в запасе гостей

Голкипер ХК «Сочи» Пётр Кочетков будет вторым вратарём на матче с новосибирской «Сибирью». Игра состоится сегодня, 15 января, начало встречи — в 15:30 мск.
«Сибирь»:
Тэйлор (Красиков);
Логинов — Климонтов, Принс — Брюле — Пельтола;
Игнатович — Морозов, Михайлов — Саюстов — Миловзоров;
Савченко — Лукин, Казаков — Романцев — Шаров;
Наумов, Первушин — Пешехонов — Шашков, Яковлев.
«Сочи»:
Шикин (Кочетков)
Ю. Александров — Йокипакка, О'Делл — Росен — Бочаров ;
Воробьёв — Пайгин, Бакош — Коллинс — Мосалёв;
Хомицкий — Рыков, Архипов — Точицкий — Акмальдинов;
Д.Александров, Рахимуллин — Томиллин — Шмелёв, Жилин.
Бакош-Коллинс-Мосалёв
Архипов-Точицкий-Акмальдинов
Рахимуллин — Томиллин — Шмелёв, Жилин
Лучший вратарь МЧМ-2019 после возвращения с турнира провёл один матч за ХК «Рязань», в котором отразил 31 бросок и ни разу не пропустил.
На данный момент на счету Кочеткова один матч в КХЛ. 1 октября бронзовый призёр МЧМ-2019 сыграл с «Йокеритом», пропустив четыре шайбы после 30 бросков. В этом сезоне ВХЛ Кочетков выиграл шесть матчей из 13, пропуская в среднем за игру 1,91 шайбы и отражая 93,7% бросков.
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