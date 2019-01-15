«Амур» уступил «Локомотиву», у Коновалова — восьмой «сухарь»

Хабаровский «Амур» на домашней площадке уступил ярославскому «Локомотиву», встреча завершилась со счётом 0:2. «Тигры» потерпели второе поражение под руководством Александра Гулявцева, подопечные Дмитрия Квартальнова благодаря победе вышли на третье место Запада, обойдя «Йокерит».



В первом периоде гости вышли вперёд благодаря заброшенной шайбе Брэндона Козуна, использовавшего ошибку защитников. Во втором периоде гол Григория Денисенко в большинстве увеличил преимущество «Локомотива», больше голов в матче забито не было. 20-летний голкипер гостей Илья Коновалов оформил восьмой «сухарь» в сезоне.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19