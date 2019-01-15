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«Амур» уступил «Локомотиву», у Коновалова — восьмой «сухарь»

«Амур» уступил «Локомотиву», у Коновалова — восьмой «сухарь»
Хоккей / КХЛ

Хабаровский «Амур» на домашней площадке уступил ярославскому «Локомотиву», встреча завершилась со счётом 0:2. «Тигры» потерпели второе поражение под руководством Александра Гулявцева, подопечные Дмитрия Квартальнова благодаря победе вышли на третье место Запада, обойдя «Йокерит».

В первом периоде гости вышли вперёд благодаря заброшенной шайбе Брэндона Козуна, использовавшего ошибку защитников. Во втором периоде гол Григория Денисенко в большинстве увеличил преимущество «Локомотива», больше голов в матче забито не было. 20-летний голкипер гостей Илья Коновалов оформил восьмой «сухарь» в сезоне.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2019, вторник. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
0:2
0:1, 0:1, 0:0
Локомотив
Ярославль
0:1 – Козун – 15:45 (5x5), 0:2 – Денисенко – 33:53 (5x4)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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