Коньков: «Адмирал» выдал одну из лучших игр, победив такого соперника

Нападающий «Адмирала» Сергей Коньков подвёл итоги выигранного матча с «Локомотивом» (4:1).



«По результату, наверное, против такого соперника, я соглашусь, это одна из лучших игр сезона. Это очень хорошо для нашей команды, что обыграли соперника, который идёт в верхней части турнирной таблицы. Команду, которая всегда даёт бой любому сопернику. Вообще, у нас было достаточно содержательных матчей, по итогу которых успеха мы не добились. Поэтому для нас было важно придать себе уверенности.



По сравнению с предыдущими матчами стали, наверное, более надёжно играть в обороне. Уверенность появилась, взаимопонимание, потому что прошло уже пять месяцев, как команда собралась, ребята притёрлись, и мы допустили достаточное количество ошибок, чтобы на них научиться. Стараемся извлекать дивиденды из каждого матча.



Переломный момент. По игре всё ровно было, но „3 на 5“, естественно, выстояли – это всегда ключевой момент. Если бы они забили, психологическое преимущество перешло бы на сторону соперника. Нам удалось выстоять, и это одна из причин нашего успеха», — цитирует Конькова официальный сайт клуба.