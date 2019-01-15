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«Куньлунь» — «Северсталь»: Андрей Разин пропустил матч из-за температуры

«Куньлунь» — «Северсталь»: Андрей Разин пропустил матч из-за температуры
Хоккей / КХЛ

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашнем льду потерпел поражение во встрече с череповецкой «Северсталью», игра завершилась со счётом 1:4. «Северстали» удалось победить без главного тренера — Андрей Разин, как и нападающий Даниил Вовченко, пропускал матч из-за высокой температуры. Для Череповца победа стала пятой подряд.

«Северсталь» обыграла «Куньлунь», выиграв пятый матч кряду

В первом периоде счёт в матче открыл форвард «Северстали» Евгений Лапенков, забивший на девятой минуте. Во втором периоде гости забили дважды усилиями Джеффри Кинрейда и Дмитрия Марковина, у хозяев голом отметился Брэндон Ип. В концовке третьего периода Алексей Михнов поразил пустые ворота клуба из Китая.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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