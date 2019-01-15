Тапола: отсутствие Разина на скамейке не имело значения, команда обучена

Главный тренер «Куньлуня» Юсси Тапола прокомментировал поражение от «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4).



«Я очень разочарован поражением в этой игре, у нас было достаточно шансов, но нам не хватало завершающей стадии. Мы не смогли создавать помехи вратарю, как нам бы этого хотелось. Дали сопернику забить два лёгких гола.



Сказалось ли как-то отсутствие Разина на игру соперника? На данной стадии турнира это не имеет значения, потому что команды уже обучены, игроки уже знают систему, дело здесь в основном не в тренере, а в том, как игроки исполняют то, чему они учились на протяжении всего сезона.



Сроки возвращения Лазушина? У нас нет никаких дат, следим за его состоянием», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.