Экс-вратарь «Салавата» и «Сочи» Гаврилов перешёл в усть-каменогорское «Торпедо»

Голкипер Андрей Гаврилов подписал контракт с усть-каменогорским «Торпедо», выступающим в Высшей хоккейной лиге, информирует официальный сайт команды. Двухсторонний контракт с 31-летним голкипером заключён до конца текущего чемпионата.



В «Торпедо» Андрей Гаврилов будет играть под номером «40». После перехода голкипера нападающий Талгат Жайлауов был переведён в «Алтай-Торпедо» в связи с лимитом на игроков старше 29 лет.



Гаврилов имеет опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге, всего проведя 80 матчей. Голкипер защищал цвета подмосковного «Витязя», мытищинского «Атланта», хоккейного клуба «Сочи» и уфимского «Салавата Юлаева».



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