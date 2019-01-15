Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Экс-вратарь «Салавата» и «Сочи» Гаврилов перешёл в усть-каменогорское «Торпедо»

Экс-вратарь «Салавата» и «Сочи» Гаврилов перешёл в усть-каменогорское «Торпедо»
Хоккей / ВХЛ

Голкипер Андрей Гаврилов подписал контракт с усть-каменогорским «Торпедо», выступающим в Высшей хоккейной лиге, информирует официальный сайт команды. Двухсторонний контракт с 31-летним голкипером заключён до конца текущего чемпионата.

В «Торпедо» Андрей Гаврилов будет играть под номером «40». После перехода голкипера нападающий Талгат Жайлауов был переведён в «Алтай-Торпедо» в связи с лимитом на игроков старше 29 лет.

Гаврилов имеет опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге, всего проведя 80 матчей. Голкипер защищал цвета подмосковного «Витязя», мытищинского «Атланта», хоккейного клуба «Сочи» и уфимского «Салавата Юлаева».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент