О'Делл: матчи «Сибири» и «Сочи» могут стать своеобразным дерби в будущем

Капитан ХК «Сочи» Эрик О'Делл прокомментировал выездное поражение своей команды от новосибирской «Сибири» (4:5).



«Весёлый матч получился, было интересно. Атмосфера на трибунах великолепная, было приятно играть в такой обстановке, трибуны придавали энергии обеим командам. Для «Сочи» это тяжёлое поражение, потому что мы играли неплохо, но результата добиться не смогли. Я снова забил «Сибири»? Не думаю, что новосибирцы — удобный соперник для меня лично. Я в каждом матче стараюсь забить, выкладываюсь по максимуму. Просто так получается, что снова смог поразить ворота «Сибири», но в том моменте отлично сыграл Росен, а я просто удачно пошёл на ворота.



Что говорили на скамейке в последние минуты, когда нужно было отыгрываться? Говорили, что нужно полностью выложиться и сыграть внимательно, потому что трибуны гнали хозяев вперёд. «Сибирь» сблокировала несколько наших бросков, и, конечно, нужно было играть лучше. После двух пропущенных голов все подбадривали нашего голкипера Дмитрия Шикина, который старался изо всех сил. Нам нужно было лучше играть перед своими воротами, помогать ему.



«Сибирь» и «Сочи» — это новое дерби в КХЛ? Нет, я так не думаю. Да, матчи между нашими командами получаются боевыми и результативными, но мы с каждым соперником стараемся играть с максимальной отдачей. Хотя посмотрим. Может быть, между нашими командами и возникнет какая-то традиция дерби в будущем», — сказал О'Делл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Сибирь» одолела «Сочи» в результативном матче