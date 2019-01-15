Зубов: в обороне «Сочи» сыграл с «Сибирью» не плохо, а отвратительно

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение от новосибирской «Сибири» (4:5). Тренер остался недоволен игрой своей команды в обороне.



«Сказать, что мы плохо сыграли в обороне, недостаточно. Просто безобразно. Мы позволяли сопернику расстрелять нашего вратаря. Два периода держались по счёту, в третьем игра шла до гола, моменты были и там и там, но «Сибири» повезло больше.



Менять вратаря не собирались, винить Шикина не за что. Надо было сыграть с характером тем ребятам, которые были на льду. В Балашихе, скорее всего, будет играть Кочетков», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



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