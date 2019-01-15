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«Авангард» — «Салават»: стали известны составы команд

«Авангард» — «Салават»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

Стали известны стартовые составы «Авангарда» и «Салавата Юлаева» на очную встречу, сообщает с места события корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Матч состоится сегодня, 15 января, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

«Авангард»:

Налимов (Бобков);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Покка, Шумаков — Деарне — Бек;
Бондарев — Чудинов, Стольберг — Семёнов — Петров;
Березин, Кошелев — Стась — Манукян, Яремчук.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Федотов);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергиенко — Сергеев, Майоров — Хохряков — Бурдасов;
Елизаров, Жарков — Кадейкин — Солодухин, Шэн.

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