Стали известны стартовые составы «Авангарда» и «Салавата Юлаева» на очную встречу, сообщает с места события корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Матч состоится сегодня, 15 января, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.
«Авангард»:
Налимов (Бобков);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Покка, Шумаков — Деарне — Бек;
Бондарев — Чудинов, Стольберг — Семёнов — Петров;
Березин, Кошелев — Стась — Манукян, Яремчук.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Федотов);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергиенко — Сергеев, Майоров — Хохряков — Бурдасов;
Елизаров, Жарков — Кадейкин — Солодухин, Шэн.
«Авангард» — «Салават»: стали известны составы команд