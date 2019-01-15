«Авангард» — «Салават»: стали известны составы команд

Стали известны стартовые составы «Авангарда» и «Салавата Юлаева» на очную встречу, сообщает с места события корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Матч состоится сегодня, 15 января, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.



«Авангард»:



Налимов (Бобков);

Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Пивцакин — Покка, Шумаков — Деарне — Бек;

Бондарев — Чудинов, Стольберг — Семёнов — Петров;

Березин, Кошелев — Стась — Манукян, Яремчук.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Федотов);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;

Сергиенко — Сергеев, Майоров — Хохряков — Бурдасов;

Елизаров, Жарков — Кадейкин — Солодухин, Шэн.