Игнатович — о первом голе в сезоне: наконец-то получилось попасть в створ

Защитник новосибирской «Сибири» Максим Игнатович прокомментировал итоги домашнего матча с «Сочи» (5:4) и свой победный гол.



«Если забивать, то такие? Просто получилось удачно бросить, шайба зашла в ворота, а мы переломили игру. Это моя первая шайба в сезоне, но я долго её ждал. Наконец-то получилось попасть в створ. Надеюсь, что дальше будет так же удачно. На тренировках уделял этому внимание, мы работаем над этим, не только я, а все защитники.



Сегодня снова была сумасшедшая игра с «Сочи», но я не знаю, с чем связано. Мы смогли удержать соперника, когда он нас «возил» три-четыре минуты в нашей зоне, выстояли. Спасибо болельщикам, которые нас подбодрили, помогли. Не помню, чтобы в моей карьере были такие случаи, чтобы по четыре минуты подряд мы не могли дотронуться до шайбы. Помогло ли то часовое собрание? Да после матчей у каждой команды какие-то собрания происходят. Собрались, поговорили, ничего особенного в этом нет», — передаёт слова Игнатовича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.