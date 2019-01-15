Хорошков: Разин простудился, надеемся, он поправится к матчу с «Адмиралом»

Генеральный директор череповецкой «Северстали» Михаил Хорошков рассказал о состоянии здоровья главного тренера команды Андрея Разина, который пропустил матч с «Куньлунем» (4:1). Эта победа стала для «Северстали» пятой подряд и шестой в последних семи играх.



«Андрей Владимирович сейчас с командой в Пекине. Он простудился, вчера утром у него резко подскочила температура, решили поберечь его. Пока непонятно, сможет ли он руководить командой со скамейки в следующем матче с «Адмиралом». Он чувствует себя лучше, полетит вместе с командой во Владивосток, но температура остаётся. Надеемся, что он поправится как можно скорее.



Серия из пяти побед подряд? Это показывает, что мы двигаемся в правильном направлении. Игроки и тренеры проделывают большую работу, все в клубе им помогают. «Сибирь», «Амур» и рижское «Динамо» мы обыграли на характере, такие победы всегда много значат, они закаляют команду. Для Череповца победная серия – хорошая новость, люди уже совсем по-другому смотрят на команду. Верят в неё и ждут следующего матча. Но я уже говорил, что мы и до победной серии, даже когда проигрывали, показывали неплохую игру. Совсем немного не хватило, чтобы отобрать очки у «Ак Барса», «Йокерита» и московского «Динамо». У нас много молодых ребят, они ещё притираются друг к другу и привыкают к КХЛ. Впереди заключительный матч перед перерывом на Матч звёзд КХЛ, всё внимание направлено на игру с «Адмиралом», — сказал Хорошков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.