Защитник «Сибири» Алексеев выбыл на одну-две недели

Как стало известно «Чемпионату», защитник новосибирской «Сибири» Константин Алексеев выбыл на срок от одной до двух недель. 30-летний хоккеист пропустил два последних матча своей команды.



В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Алексеев принял участие в 47 встречах, отметившись семью результативными передачами при показателе полезности "-8" и 22 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводит на площадке около 18 минут за матч.



Подопечные Александра Андриевского сейчас находятся вне зоны плей-офф, расположившись на 10-й строчке Восточной конференции с 40 очками после 49 проведённых матчей.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19