Скабелка: Беспалов помог «Спартаку» выиграть, наш вратарь тоже им помог

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал итоги матча со «Спартаком» (4:5). Астанинская команда упустила по ходу игры преимущество в три шайбы.



«Матёрая команда, наверное, не проигрывает матч, когда ведёт 3:0. Соглашусь, что поиграли сегодня в хоккей. Сложно комментировать такой матч. Игра длится 60 минут, и матёрая команда играет все 60 минут. Когда ты так ведёшь в счёте, ты обязан доводить этот матч до победы. Не хватает нам этого инстинкта, когда надо сыграть на команду. Ты не думаешь о своих очках, ты не бежишь забивать, ты играешь по счёту, ты играешь солидно. Вот этого, к сожалению, нам не хватает. И чем ближе концовка регулярного чемпионата, тем тревожнее. Соперника с победой, они молодцы, здорово сыграли.



Никита Беспалов здорово вошёл в игру, помог «Спартаку» выиграть. Чего не скажешь о нашем вратаре, который вошёл в игру и тоже помог выиграть «Спартаку», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Барыс» упустил преимущество в три шайбы и проиграл «Спартаку»