Алексей Терещенко проводит свой 1000-й матч в чемпионатах России

Нападающий Алексей Терещенко попал в состав минского «Динамо» на игру с подмосковным «Витязем». Таким образом, 38-летний хоккеист проводит свой 1000-й матч в чемпионатах России.



В Континентальной хоккейной лиге Терещенко принял участие в 554 играх, записав на свой счёт 285 (115+170) очков. Нападающий дважды становился чемпионом России в составе московского «Динамо» и выиграл три Кубка Гагарина — два с «Ак Барсом» и один с «Салаватом Юлаевым». Терещенко трижды становился чемпионом мира в составе сборной России и один раз выиграл с ней серебряные медали.



Имеет орден «За заслуги перед Отечеством» за большой вклад в победу национальной сборной команды России по хоккею на чемпионатах мира в 2008 и 2009 годах.