Брисбуа: не хочется платить тем игрокам, чей уровень не вписывается в потолок

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа рассказал о современной контрактной политике в НХЛ.



«Брейден Пойнт может рассчитывать на прибавку к зарплате? Его зарплата значительно вырастет, но не знаю насколько. Этот контракт будет нашим приоритетом. Таковы сейчас правила игры.



Лига становится моложе. В ней совсем немного хоккеистов старше 35 лет. Я начал работать в ней 18 лет назад, и тогда возрастные команды очень часто имели преимущество. У них был опыт, они через многое прошли, знали все тонкости. Тогда свободными агентами становились в 31 год. Но коллективный трудовой договор изменился, и в лиге произошло много перемен. Мастерство игроков возросло, хоккеисты стали моложе. Тренерам пришлось меняться, чтобы соответствовать произошедшим переменам.



У меня двое сыновей, они играют в детских командах. Там сейчас делают упор на технику, катание, работу рук, отрабатывают бросок. Нынешнее поколение хоккеистов растёт в таких условиях, и они будут очень техничными. Конечно, хочется иметь хорошую команду. Хорошим игрокам надо платить, это понятно. Не хочется платить тем, чей уровень игры не вписывается в существующий потолок зарплат. Что они дают команде? Какова отдача от денег, которые клуб вкладывает в команду? Этим мы занимаемся», — цитирует функционера официальный сайт лиги.