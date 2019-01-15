СКА уступил «Нефтехимику», упустив преимущество в две шайбы

Петербургский СКА на домашней арене потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика», матч завершился в овертайме со счётом 2:3 ОТ. СКА проиграл нижнекамскому клубу впервые с 2012 года.



К 11-й минуте команда Ильи Воробьёва обеспечила себе преимущество в две шайбы, точными бросками отметились Сергей Плотников и Алексей Бывальцев. К 24-й минуте нижнекамский клуб сумел восстановить равновесие благодаря голам Андрея Нестрашила и Эмиля Галимова. В оставшееся основное время шайб заброшено не было, а в овертайме гол Павла Падакина принёс победу «Нефтехимику».

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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