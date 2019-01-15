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СКА уступил «Нефтехимику», упустив преимущество в две шайбы

СКА уступил «Нефтехимику», упустив преимущество в две шайбы
Хоккей / КХЛ

Петербургский СКА на домашней арене потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика», матч завершился в овертайме со счётом 2:3 ОТ. СКА проиграл нижнекамскому клубу впервые с 2012 года.

К 11-й минуте команда Ильи Воробьёва обеспечила себе преимущество в две шайбы, точными бросками отметились Сергей Плотников и Алексей Бывальцев. К 24-й минуте нижнекамский клуб сумел восстановить равновесие благодаря голам Андрея Нестрашила и Эмиля Галимова. В оставшееся основное время шайб заброшено не было, а в овертайме гол Павла Падакина принёс победу «Нефтехимику».

КХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2019, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2:3
2:1, 0:1, 0:0, 0:1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Плотников (Дацюк, Карпов) – 06:01 (5x5), 2:0 – Бывальцев (Кузьменко, Гавриков) – 10:01 (5x5), 2:1 – Нестрашил – 11:39 (5x5), 2:2 – Галимов (Хайруллин, Семёнов) – 23:48 (5x5), 2:3 – Падакин (Сергеев, Хайруллин) – 62:06 (4x3)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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