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Никитин: раздевалка ЦСКА живёт по своим законам, там своё понимание игры и чести

Никитин: раздевалка ЦСКА живёт по своим законам, там своё понимание игры и чести
Хоккей / КХЛ

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги встречи с «Металлургом» (3:0).

«Поддерживаю коллегу, равная игра получилась. Мы забили, что позволило контролировать игру и тратить меньше сил на преодоление обороны соперника. Ждали своего шанса в контратаках. Единственное, удаления выбивали из игрового ритма. В меньшинстве сыграли самоотверженно, а Сорокин всё подчистил.

У соперника играющая команда, в последних играх хорошо двигались. Мы готовились к такому матчу. Просто уже много игр сыграли, тяжело настраиваться не то что на определённого соперника, а уже на саму игру. А когда ты ввязался в драку, то уже играешь на полную.

Телегина в команде признали лучшим игроком? Это дело коллектива, раздевалка живёт по своим законам, там своё понимание игры и чести. Это чисто их рабочее дело, мы туда не лезем», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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