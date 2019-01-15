Никитин: раздевалка ЦСКА живёт по своим законам, там своё понимание игры и чести

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги встречи с «Металлургом» (3:0).



«Поддерживаю коллегу, равная игра получилась. Мы забили, что позволило контролировать игру и тратить меньше сил на преодоление обороны соперника. Ждали своего шанса в контратаках. Единственное, удаления выбивали из игрового ритма. В меньшинстве сыграли самоотверженно, а Сорокин всё подчистил.



У соперника играющая команда, в последних играх хорошо двигались. Мы готовились к такому матчу. Просто уже много игр сыграли, тяжело настраиваться не то что на определённого соперника, а уже на саму игру. А когда ты ввязался в драку, то уже играешь на полную.



Телегина в команде признали лучшим игроком? Это дело коллектива, раздевалка живёт по своим законам, там своё понимание игры и чести. Это чисто их рабочее дело, мы туда не лезем», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.