М. Григоренко: было бы глупо ожидать, что разгромим «Магнитку»

Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко поделился впечатлениями от выигранного матча с «Металлургом» (3:0).



«Магнитка» — серьёзный соперник, это один из лидеров Востока. Хорошая, победная серия у них была, значит, они в хорошей форме были. Главное, что удалось сегодня одержать победу. Что-то не получалось, но все работали и старались. Было бы глупо ожидать, что будем доминировать и разгромим такую команду.



Сорокин сегодня отлично сыграл, подтащил нас. Все спасения у него были хорошими. В меньшинстве тоже хорошо сыграли, в третьем периоде сумели выстоять», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

ЦСКА обыграл «Металлург», Сорокин оформил шат-аут

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт только на 35-й минуте — точным броском отметился нападающий «армейской» команды Михаил Григоренко. В концовке игры форварды ЦСКА Линдей Вей и Иван Телегин забросили по шайбе, установив окончательный счёт. «Сухарь» оформил голкипер «армейского» коллектива Илья Сорокин.