Любимов: имел особый настрой на ЦСКА, было интересно сыграть против их системы

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Любимов подвёл итоги встречи с ЦСКА (0:3).



«Разумеется, у меня был особый настрой на ЦСКА, много времени провёл в этой команде. Было интересно сыграть против их системы. Не думаю, что они сильно изменились по сравнению с тем временем, когда я там играл. В команде осталось много знакомых, практически все.



У нас идёт работа, что-то оттачиваем, налаживаем. Готовимся к плей-офф. Будем стараться сделать свою работу. Разумеется, интересно сыграть с ЦСКА в финале плей-офф.



Мозякин — хороший лидер, наш предводитель. В клубе мне всё нравится, а как я вписался в команду, лучше спросить у тренера», — передаёт слова Любимова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.