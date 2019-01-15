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Любимов: имел особый настрой на ЦСКА, было интересно сыграть против их системы

Любимов: имел особый настрой на ЦСКА, было интересно сыграть против их системы
Хоккей / КХЛ

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Любимов подвёл итоги встречи с ЦСКА (0:3).

«Разумеется, у меня был особый настрой на ЦСКА, много времени провёл в этой команде. Было интересно сыграть против их системы. Не думаю, что они сильно изменились по сравнению с тем временем, когда я там играл. В команде осталось много знакомых, практически все.

У нас идёт работа, что-то оттачиваем, налаживаем. Готовимся к плей-офф. Будем стараться сделать свою работу. Разумеется, интересно сыграть с ЦСКА в финале плей-офф.

Мозякин — хороший лидер, наш предводитель. В клубе мне всё нравится, а как я вписался в команду, лучше спросить у тренера», — передаёт слова Любимова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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