Рундблад: не думаю, что можно говорить о недооценке «Нефтехимика» игроками СКА

Защитник СКА Давид Рундблад подвёл итоги встречи с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:3 ОТ).



«Начало матча было похоже на предыдущие встречи. Мы быстро повели в счёте, но после этого перестали играть, как должны. Тяжело сказать, почему так произошло. Соперник точно добавил, в какие-то моменты превосходил нас в объёме катания. Так игра постепенно ушла из наших рук.



Не думаю, что можно говорить о недооценке соперника с нашей стороны. Мы немного потеряли контроль над игрой после того, как повели 2:0. В этом причина поражения. Из сегодняшней игры нужно сохранить старт. Мы вышли заряженными и повели в счёте. Это можно сохранить для будущих встреч», — передаёт слова Рундблада корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.