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«Слован» собрал на матч с «Трактором» 4 486 зрителей, это антирекорд клуба в КХЛ

«Слован» собрал на матч с «Трактором» 4 486 зрителей, это антирекорд клуба в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Братиславский «Слован» потерпел домашнее поражение от челябинского «Трактора», встреча завершилась со счётом 0:2. На ледовой арене имени Ондрея Непелы присутствовали 4486 зрителей, это антирекорд братиславского клуба в КХЛ. Матч с «Салаватом Юлаевым» 5 декабря посетили 4 870 зрителей.

Всего в сезоне-2018/19 средняя посещаемость матчей «Слована» не превышает 7 тыс. зрителей, хотя в свой первый сезон в Континентальной хоккейной лиге (2012/13) клуб играл при аншлагах (10 055) в 25 домашних матчах регулярного чемпионата из 26.

Последний аншлаг на матче братиславской команды в КХЛ был зафиксирован 1 марта 2018 года.

Команда Владимира Орсага первой в КХЛ потеряла шансы на участие в розыгрыше Кубка Гагарина 2019 года.

«Слован» первым в КХЛ потерял шансы на участие в плей-офф
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