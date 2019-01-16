«Рейнджерс» — «Каролина»: Бучневич забросил 8-ю шайбу в сезоне

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич забросил шайбу в матче регулярного сезона с «Каролина Харрикейнз» (4:1, продолжается второй период). Ассистентами выступили нападающие Мика Зибанеджад и Матс Цуккарелло. Ворота «Харрикейнз» защищает Кёртис Макэлинни.

Эта шайба стала для российского нападающего 8-й в сезоне. Всего в НХЛ на его счету 77 (30+47) баллов за результативность в 145 матчах.

Видео гола Бучневича также доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Напомним, нападающего на старте чемпионата несколько раз подвергал серьёзной критике главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн, выразивший недовольство силовыми качествами форварда. В предыдущем сезоне Бучневич набрал 43 (14+29) очка в 74 матчах регулярного чемпионата.

