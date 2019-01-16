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Шат-аут Василевского и гол Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Даллас» в гостях

Шат-аут Василевского и гол Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Даллас» в гостях
Хоккей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Старз» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал голкипер «молний» Андрей Василевский, который оформил шат-аут, совершив 35 сейвов. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ондржей Палат и Михаил Сергачёв.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 20 минуты 34 секунды, нанёс 4 броска в створ ворот и совершил один силовой приём.

Форвард «Далласа» Александр Радулов отметился 6 бросками и окончил матч с показателем полезности «-1». Антон Худобин отразил 19 бросков из 21. Валерий Ничушкин очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2019, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
0:2
0:1, 0:0, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Палат (Стэмкос, Гурд) – 07:55 (5x5), 0:2 – Сергачёв (Чирелли) – 49:15 (4x4)
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