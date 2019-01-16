Шат-аут Василевского и гол Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Даллас» в гостях

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Старз» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал голкипер «молний» Андрей Василевский, который оформил шат-аут, совершив 35 сейвов. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ондржей Палат и Михаил Сергачёв.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 20 минуты 34 секунды, нанёс 4 броска в створ ворот и совершил один силовой приём.

Форвард «Далласа» Александр Радулов отметился 6 бросками и окончил матч с показателем полезности «-1». Антон Худобин отразил 19 бросков из 21. Валерий Ничушкин очков не набрал.