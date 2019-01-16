Хенрик Лундквист вышел на 12-е место в истории НХЛ по матчам среди вратарей

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась с разгромным счётом 6:2 (3:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев.

Для шведского голкипера «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста эта игра стала 838-й в карьере. Он вышел на 12-е место в истории НХЛ по матчам среди вратарей, опередив Жака Планта (837). Следующей целью для Лундквиста, имеющего контракт на два года, является Гамп Ворсли (860).

Рекорд принадлежит Мартину Бродо (1266), в топ-3 также входят Патрик Руа (1029) и голкипер «Флориды» Роберто Луонго (1024).



Легендарный швед дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06 и всю карьеру проводит в стане «рейнджеров». На счету 36-летнего вратаря 444 победы в 838 матчах с процентом отражённых бросков 91,9 и коэффициентом надёжности 2,37. В 2012 году он стал обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю НХЛ.