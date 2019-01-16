Лоран Броссуа установил рекорд «Виннипега» по сейвам за один период

«Виннипег Джетс» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) в пользу хозяев. Для «Джетс» эта победа стала третьей кряду.

Голкипер хозяев Лоран Броссуа отразил 43 броска из 44. В первом периоде канадский вратарь справился с 26 бросками, что является новым рекордом клуба по сейвам за один период.

25-летний канадец в этом сезоне является бэкапом Коннора Хеллебайка. На счету уроженца Порт Альберни девять побед в 11 матчах «регулярки» при коэффициенте надёжности 2,1 и проценте отражённых бросков 93,9. Лоран проводит пятый сезон в карьере. Ранее он защищал цвета «Эдмонтон Ойлерз».