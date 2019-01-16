Хет-трик Гертла помог «Сан-Хосе» победить «Питтсбург», у Малкина «-3»

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Питтсбурга» вторым кряду.

Подопечные Майка Салливана открыли на счёт на 11-й минуте матча усилиями Криса Летанга. Однако ещё до перерыва хозяевам удалось не только отыграться, но и выйти вперёд. С интервалом в две минуты отличились Маркус Сёренсен и Томаш Гертл. Во втором периоде ветеран «Сан-Хосе» Джо Торнтон упрочил перевес команды Питера Дебура. В третьем отрезке команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Гертла ответил Дерик Брассар. Окончательный счёт установил всё тот же Гертл, поразивший пустые ворота и оформивший хет-трик.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 17 секунд и заработал показатель полезности "-3".