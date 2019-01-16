Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Хет-трик Гертла помог «Сан-Хосе» победить «Питтсбург», у Малкина «-3»

Хет-трик Гертла помог «Сан-Хосе» победить «Питтсбург», у Малкина «-3»
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Питтсбурга» вторым кряду.

Подопечные Майка Салливана открыли на счёт на 11-й минуте матча усилиями Криса Летанга. Однако ещё до перерыва хозяевам удалось не только отыграться, но и выйти вперёд. С интервалом в две минуты отличились Маркус Сёренсен и Томаш Гертл. Во втором периоде ветеран «Сан-Хосе» Джо Торнтон упрочил перевес команды Питера Дебура. В третьем отрезке команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Гертла ответил Дерик Брассар. Окончательный счёт установил всё тот же Гертл, поразивший пустые ворота и оформивший хет-трик.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2019, среда. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
5:2
2:1, 1:0, 2:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Летанг (Дюмулен) – 10:17 (5x5), 1:1 – Сёренсен (Карлссон, Диллон) – 12:00 (5x5), 2:1 – Гертл (Кейн, Диллон) – 14:05 (5x5), 3:1 – Торнтон (Павелски, Шимек) – 23:39 (5x5), 4:1 – Гертл (Браун, Кейн) – 42:06 (5x5), 4:2 – Брассар (Пирсон, Раст) – 58:10 (6x5), 5:2 – Гертл (Кейн) – 59:35 (en)

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 17 секунд и заработал показатель полезности "-3".

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент