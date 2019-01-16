Лебрюн: Бобровский ещё пару месяцев назад отказался от запрета на обмен

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн поделился информацией о взаимоотношениях голкипера Сергея Бобровского и «Коламбус Блю Джекетс», с которым у россиянина заканчивается контракт.

«Инцидент с Бобровским не имеет напрямую к этому отношения, но уже несколько источников мне сообщили, что несколько месяцев назад Бобровский проинформировал руководство «Блю Джекетс», что готов отказаться от запрета на обмен, который предусмотрен контрактом. Думаю, что список команд, куда он хочет перейти, Сергей также представил.

Вряд ли с тех пор он передумал, так что вопрос не в том, захочет ли Бобровский отказаться от запрета до дедлайна, а в том, захочет ли генменеджер Ярмо Кекяляйнен его менять. Если «мундиры» решатся на обмен, им необходимо будет найти человека, который заменит Бобровского в воротах. В любом случае сделка будет интересной, потому что 1 июля интересующаяся команда сможет получить Бобровского бесплатно, без всякой компенсации», — приводит слова Лебрюна The Athletic.