Галимов: всё подстроено под Хартли. Он знает, как выстроить чемпионскую команду

Нападающий «Авангарда» Ансель Галимов поделился мнением о работе с главным тренером омской команды Бобом Хартли.

«В команде изменилось всё – от отношения к тренировкам до общения с игроками. В тренировочном процессе сейчас больше внимания уделяем деталям, досконально изучаем всё: как затормозить, как поставить клюшку. Хартли постоянно хвалит игроков? Ну, вы знаете только одну сторону медали. В видеоролики обычно это попадает. Но есть и кнут, и пряник: если ошибся – получаешь.

Не было такого, чтобы он говорил, как выигрывал в НХЛ. У него есть задумки, он знает, как выстроить чемпионскую команду. Тут всё подстроено под него, все знают о цели, к которой мы идём – не зря же привезли такого именитого тренера.

Я мало играю? Приходится подстраиваться. Боб видит меня в такой роли, и я согласен с этим. Думаю, что я готов играть больше, надо доказывать", — цитирует Галимова «Спорт Бизнес Online».