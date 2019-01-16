Пуустинен: такие, как Вестерлунд, правят финским хоккеем. Теперь пожинаем плоды

Нападающий «Нефтехимика» Юусо Пуустинен поделился мнением о прогрессе финского хоккея.

«Сейчас мы снова выиграли молодёжный чемпионат мира. Полагаю, мы что-то делаем правильно. У нас хорошие лидеры – тренеры, и даже на самой верхушке хоккея в Финляндии. Это умные люди, которые обучают тренеров, а те потом обучают игроков. Мы понимаем, как надо играть, и много внимания уделяем командной работе. Мы смотрим на русских хоккеистов, и они больше, сильнее, может быть, даже быстрее и техничнее. В Финляндии команды всегда должны показывать командную игру высокого уровня, только так мы можем бросить вызов России. У нас сильная командная игра, а в последние 5-10 лет у нас стали уделять больше внимания развитию индивидуальных качеств игроков. И теперь у нас появляются Лайне, Ахо, Капанен, Рантанен – очень хорошие игроки. Так что у нас учат командной игре и развивают отдельных игроков, это хорошо для будущего финского хоккея.

Всем управляют умные люди, такие как Эркка Вестерлунд. Они верят в финский хоккей. У них есть что-то вроде комитета, который собирается и решает, в каком направлении должен развиваться наш хоккей. Изменения пошли около 5-10 лет назад, и сейчас мы пожинаем плоды», — сказал Пуустинен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.