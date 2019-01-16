Худобин: может, игрокам «Далласа» надо пойти в парикмахерскую и побриться налысо

Вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:2). Российский голкипер отразил 19 бросков из 21.

«Я думаю, что ребята сегодня хорошо играли, просто не получилось отправить шайбу в ворота. Это не оправдание. Может, завтра нам стоит сходить в парикмахерскую и побриться налысо. Я не знаю, что ещё тут можно сказать», – цитирует Худобина The Athletic.

Российский нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин провёл на льду 10 минут 24 секунды и снова не смог отличиться. Для форварда «Старз» этот матч стал 37-м подряд в нынешнем чемпионате без забитых голов, а с учётом сезона перед возвращением в КХЛ россиянин не забивает на протяжении 53 матчей.