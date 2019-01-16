Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла установил клубный рекорд

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 4:1 (3:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев. Для «Блю Джекетс» эта победа стала четвёртой кряду.

Для главного тренера «Блю Джекетс» Джона Тортореллы этот матч стал 285-м в качестве наставника «мундиров». Торторелла стал лидером по числу матчей на посту тренера «Коламбуса», превзойдя результат Кена Хичкока.

Торторелла был назначен наставником «Коламбуса» 21 октября 2015 года. В сезоне-2016/17 Торторелла был признан лучшим тренером Национальной хоккейной лиги – его команда установила клубный рекорд по количеству набранных очков (108), а также выдала 16-матчевую победную серию. Специалист дважды выводил команду в плей-офф Кубка Стэнли, где его подопечные проигрывали в первых раундах.