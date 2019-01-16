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Наставник «Анахайма»: господи, как всё это может происходить снова?

Наставник «Анахайма»: господи, как всё это может происходить снова?
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (1:3).

«Я думал: „Господи, как всё это может происходить снова?“ Но это произошло. Ребята выкладываются полностью, и я вижу их разочарование. Мы допускаем слишком много психологических ошибок», — цитирует Карлайла официальный сайт НХЛ.

Это поражение стало для «Дакс» 12-м подряд, что является худшей серией в истории клуба. Восемь поражений пришлись на основное время. C 47 очками после 47 игр «Анахайм» находится за пределами зоны плей-офф.

«Детройт» выиграл во второй раз подряд благодаря точным броскам Энтони Манты, Густава Нюквиста и Даррена Хельма, а Джимми Ховард отразил 23 броска.

«Анахайм» потерпел 12 поражений подряд, это худшая серия в истории клуба
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