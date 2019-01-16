Филип Хольм заменил Дениса Баранцева в Матче звёзд КХЛ—2019

Из-за травмы в Матче звёзд КХЛ в Казани не сможет принять участие защитник «Торпедо» Денис Баранцев, его заменит лучший бомбардир-защитник клуба в нынешнем чемпионате Филип Хольм, информирует официальный сайт лиги. Хольм будет играть за сборную дивизиона Чернышёва.

В этом сезоне 27-летний швед забросил 6 шайб и сделал 18 результативных передач в 49 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "-15".

Ранее стало известно, что из-за различных травм в Матче всех звёзд КХЛ 2019 года не смогут принять участие Патрик Херсли (СКА, дивизион Боброва), Миика Койвисто («Динамо» Москва, дивизион Боброва), Никита Нестеров (ЦСКА, дивизион Тарасова), Марк-Андре Граньяни («Куньлунь Ред Стар», дивизион Чернышёва), Александо Хохлачёв («Спартак», дивизион Боброва), Линус Виделль («Динамо» Рига, дивизион Боброва).