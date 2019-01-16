Валентенко: не задумываюсь о следующем сезоне, возможно, что завершу карьеру

Известный защитник Павел Валентенко прокомментировал расторжение контракта с «Южным Уралом» и заявил, что думает о завершении карьеры.

«Это спорт. Я думаю, что молодым защитникам нужно больше внимания, давать играть. Для них будет больше пользы, чем держать меня, уже «старика». Такова спортивная жизнь. Я за пять месяцев, проведённых в «Южном Урале», отдал всё, что мог. Добросовестно работал на льду и в коллективе. В этом плане я чувствую себя свободно, я честно выполнял свою работу. Такое бывает, что игроки уходят в другие команды.

На сегодняшний день ситуация такова, что я о следующем сезоне не задумываюсь. У меня дочка пойдёт в первый класс, я хочу быть рядом с ней, возможно, что я и завершу карьеру. Не исключаю этого. Летом подумаю, как я себя чувствую, какое физическое состояние и хочу ли я играть в хоккей. Всё взвешу и только тогда приму решение», — цитирует Валентенко официальный сайт «Южного Урала».