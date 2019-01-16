Пашков: необходимо обязать клубы КХЛ предоставлять игровое время молодёжи

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о развитии молодых игроков в Континентальной хоккейной лиге.

«Вы посмотрите в таблицы лучших бомбардиров и лучших защитников чемпионата. В каждом разделе из 20 лидеров около полутора десятка — легионеры! Чуть лучше ситуация разве что с вратарями, где наших и иностранных голкиперов в топ-20 примерно равное количество. Может быть, для КХЛ такая статистика — не самый большой раздражитель. Но для ФХР это очень тревожный звонок: в нашей лиге тотальное доминирование иностранцев! Тогда как российская школа, по сути, деградирует и уходит на второй план.

И вот тут вопрос молодёжной политики становится ключевым. В КХЛ нужно создавать атмосферу доверия к молодым хоккеистам, а клубы, которые не боятся делать на них ставку, необходимо поощрять. Очками, деньгами, чем-то ещё — это уже вопрос дискуссии, которую приходит время инициировать. На мой взгляд, сегодня это более важный вопрос, чем, например, вопрос о паузе на Евротур.

Когда на подходе такая талантливая молодёжь, имеет смысл вернуться к квотам в заявке. Но если раньше молодые в КХЛ по квоте просто сидели на лавке, то теперь необходимо оговорить и их игровое время. Скажем, на каждый матч регулярного чемпионата КХЛ клуб должен выпускать двух хоккеистов, родившихся в 1999-м году и позже, предоставляя им не меньше 10 минут игрового времени», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.