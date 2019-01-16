Немировски: у «Торпедо» не самый большой бюджет, нет глубины состава

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски объяснил неудачную игру команды в последних матчах.

«Совокупность маленьких деталей влияет на результат в целом. У нас было несколько игр с некоторыми лидерами чемпионата, где у нас не было шанса, а в остальном, я считаю, мы хорошо провели почти все игры. В каких-то моментах нам не повезло, а в каких-то наоборот — когда другая команда играла лучше, но мы забили больше. Это хоккей, это нормально. На спад влияют и травмы. У «Торпедо» не самый большой бюджет, и мы не можем похвастать глубиной состава, поэтому каждая травма для нас — это большой удар. Какие-то игры нам удалось вытащить. В целом по физическому состоянию мы держим хорошую темповую игру, отлично катаемся, но в каких-то моментах, бывает, пропускаем.

В целом доволен, но могу сказать, что очков шесть-восемь мы всё-таки упустили, причём в тех матчах, которые складывались для нас удачно. Результативность хорошая, мы много забиваем. Пропускаем не мало, здесь нам нужно работать. Нельзя винить защитников, в обороне участвует вся пятёрка, надо исправлять недочёты, чтобы стать более сбалансированной командой», — сказал Немировски.