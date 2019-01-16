Кудако: с приходом Разина в «Северстали» поменялось очень многое

Защитник «Северстали» Вадим Кудако рассказал, как изменилась команда с приходом Андрея Разина. Победная серия череповецкого клуба насчитывает пять матчей.



«Когда начинаешь выбираться со дна таблицы, всегда посещают мысли, что, начни победную серию раньше, можно было претендовать на плей-офф. Думаешь, что надо было раньше так играть. Известный факт, что команде, начинающей сезон с побед, легче потом идти по дистанции.



С приходом Разина у команды поменялась тактика, стали гораздо больше атаковать позиционно, тренер даёт больше возможности подключаться в атаку защитникам. На самом деле поменялось очень многое. Про состав, обновившийся наполовину, думаю, и так все знают», — цитирует Кудако официальный сайт КХЛ.

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