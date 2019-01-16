Галимов: Путин – президент, царь наш. Хотел бы посмотреть, как он всё успевает

Нападающий омского «Авангарда» Ансель Галимов рассказал, что бы сделал, оказавшись перед президентом РФ Владимиром Путиным, а также отметил, что его жизнь кардинально изменилась после рождения ребёнка.



«Поздоровался, сфоткался бы. Это президент, царь наш. Я бы хотел просто провести с ним день, посмотреть, как он везде всё успевает. Думаю, там сумасшедший график – по минутам всё расписано. Спит ли он вообще?

После рождения сына жизнь кардинально изменилась. Ты постоянно подстраиваешься под ребёнка, но это большое счастье. Сейчас понимаю, как мало времени провожу с ребёнком – мне вот сейчас по пробкам три часа ехать. Плюс постоянные разъезды. Я люблю свою семью, и для меня это главное», — приводит слова Галимова «Спорт Бизнес Online».