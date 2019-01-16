«Флорида» может обменять Богдана Киселевича

Клуб НХЛ «Флорида Пантерз» может обменять защитника Богдана Киселевича в другую команду, сообщает известный обозреватель Даррен Дрегер.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в сезоне-2018/19

В нынешнем сезоне уроженец Череповца провёл 31 матч в регулярном чемпионате и отметился восемью результативными передачами при показателе полезности «-3» и 12 минутах штрафного времени. 9 января в матче с «Питтсбурге Пингвинз» хоккеист провёл на льду ровно 20 минут и установил новый личный рекорд по игровому времени.



28-летний Киселевич летом 2018 года подписал контракт с «Флоридой» на один год. Предыдущие четыре сезона воспитанник череповецкого хоккея провёл в Континентальной хоккейной лиге за московский ЦСКА.